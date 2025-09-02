Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger greifen bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochvormittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 53,50 EUR zu.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 53,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 53,57 EUR. Bei 53,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 35.028 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 63,17 EUR. Gewinne von 18,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 45,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,68 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 60,59 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Am 30.07.2025 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,95 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,74 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 33,15 Mrd. EUR.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 29.10.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 23.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,95 EUR fest.

