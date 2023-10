Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) kommt am Mittag kaum vom Fleck

So bewegt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 65,59 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 65,59 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 65,76 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 64,94 EUR. Bei 65,41 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 395.837 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2023 auf bis zu 76,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 13,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 50,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2022). Abschläge von 22,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 90,45 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023 vor. Das EPS wurde auf 3,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 38.241,00 EUR im Vergleich zu 36.440,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2023 terminiert. Am 24.10.2024 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 13,08 EUR fest.

