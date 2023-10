Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagnachmittag ohne große Veränderung

Notierung im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 65,56 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 65,56 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zog in der Spitze bis auf 65,81 EUR an. In der Spitze fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 64,94 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 65,41 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 760.685 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 16,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 12.10.2022 auf bis zu 50,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,74 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 90,45 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,91 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 38.241,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 36.440,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 24.10.2024.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 13,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

