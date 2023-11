Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagnachmittag höher

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 58,17 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 58,17 EUR zu. In der Spitze legte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 58,49 EUR zu. Bei 58,21 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.391.490 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 76,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Bei einem Wert von 55,08 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Abschläge von 5,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 88,70 EUR.

Am 26.10.2023 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 3,44 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 3,66 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 37.200,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.716,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,37 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 15.02.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 12,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

