Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Mittwochmittag

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 65,19 EUR. Bei 65,42 EUR erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 64,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 624.422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.02.2022 auf bis zu 77,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 16,32 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,19 EUR ab. Mit Abgaben von 29,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 82,38 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,66 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,93 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,91 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 37.716,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40.083,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.02.2023 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 15.02.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2022 12,62 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

