Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 65,80 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sogar auf 66,09 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 64,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.247.594 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 77,90 EUR markierte der Titel am 17.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 15,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,19 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 31,10 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 82,38 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 26.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 3,66 EUR gegenüber 1,93 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37.716,00 EUR – das entspricht einem Minus von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40.083,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 17.02.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 15.02.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2022 12,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

