Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 56,55 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,2 Prozent auf 56,55 EUR nach. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab in der Spitze bis auf 56,06 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 56,75 EUR. Zuletzt wechselten 601.171 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 36,96 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,75 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 10,26 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,34 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 67,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 25.10.2024. Das EPS wurde auf 1,66 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,44 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,18 Prozent auf 34,53 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 20.02.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 12.02.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 9,85 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Daimler Truck-Aktie: Die Geschichte des Traditionsunternehmens Daimler Truck

Schwacher Handel: STOXX 50 schließt im Minus

Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Montagssitzung im Minus