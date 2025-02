Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 56,45 EUR abwärts.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 56,45 EUR. In der Spitze fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 56,45 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,75 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 156.380 Stück gehandelt.

Am 09.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 77,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 37,20 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,10 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,34 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,30 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 67,67 EUR an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 25.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,44 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,18 Prozent auf 34,53 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 20.02.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 12.02.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 9,85 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

