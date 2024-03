Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagmittag kaum bewegt

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zum Vortag unverändert notierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 74,09 EUR.

Mit einem Wert von 74,09 EUR bewegte sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sogar auf 74,25 EUR. Die Abwärtsbewegung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging bis auf 73,64 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,82 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 587.793 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei einem Wert von 76,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2023). Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 2,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,08 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 25,66 Prozent sinken.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,27 EUR. Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 90,10 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,99 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,81 Prozent auf 40.261,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41.003,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 25.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 13,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

