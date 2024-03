Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) fällt am Nachmittag

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 73,78 EUR ab.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 73,78 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 73,59 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 73,82 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 937.729 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 17.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,10 EUR an. 3,14 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (55,08 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 25,35 Prozent Luft nach unten.

Für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,27 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 90,10 EUR aus.

Am 22.02.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,99 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,72 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,81 Prozent auf 40.261,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41.003,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 30.04.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 25.04.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 13,10 EUR in den Büchern stehen haben wird.

