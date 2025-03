Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) fällt am Dienstagvormittag

Blick auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Kurs

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,7 Prozent auf 59,10 EUR abwärts.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,7 Prozent auf 59,10 EUR ab. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 59,00 EUR ab. Bei 59,62 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 155.515 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 77,45 EUR. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 23,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.11.2024 bei 50,75 EUR. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 16,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,84 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 66,70 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 20.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,57 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,50 Prozent auf 38,45 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 30.04.2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 24.04.2026 erwartet.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,87 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.



