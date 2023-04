Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger greifen bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag zu

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 70,74 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sogar auf 70,85 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 70,69 EUR. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 99.822 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 75,92 EUR erreichte der Titel am 06.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 15.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,19 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,94 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 86,92 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 17.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,72 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 11,82 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 41.003,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43.389,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,50 Prozent verringert.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 28.04.2023 vorlegen. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.04.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 12,19 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

März 2023: Analysten sehen Potenzial bei Mercedes-Benz-Aktie

Mercedes-Benz-Aktie freundlich: Mercedes-Benz hält an Maßnahmen zur CO2-Reduzierung fest

Mercedes-Benz-Aktie schließt im Minus: Kuwait trennt sich von einem Viertel seiner Mercedes-Benz-Aktien

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com