Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 75,18 EUR.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 75,18 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 75,63 EUR. Bei 73,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.830.745 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.06.2023 bei 76,10 EUR. 1,22 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,08 EUR. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 26,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 5,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,96 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 91,70 EUR.

Am 22.02.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,99 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,72 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40.261,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 41.003,00 EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 25.04.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2024 11,83 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Aufschläge in Europa: STOXX 50 bewegt letztendlich im Plus

Mercedes-Benz-Aktie freundlich: Beschäftigte in US-Werk wollen Gewerkschaft beitreten

März 2024: Experten empfehlen Mercedes-Benz-Aktie mehrheitlich zum Kauf