Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Nachmittag südwärts

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,7 Prozent auf 49,35 EUR ab.

Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 4,7 Prozent auf 49,35 EUR. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 48,31 EUR nach. Bei 51,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 4.855.430 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 77,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 56,94 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.04.2025 bei 48,31 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,76 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 68,06 EUR.

Am 20.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 2,57 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 2,99 EUR je Aktie eingefahren. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 38,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 30.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 24.04.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,59 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Aktien von VW, Mercedes, BMW und Porsche mit deutlichen Verlusten: US-Autozoll in Kraft

Verluste in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Donnerstagnachmittag

Aktienempfehlung Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse