Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 72,59 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 72,59 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 72,58 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 357.086 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 16.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,10 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,19 EUR ab. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 44,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 90,91 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.04.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,26 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37.516,00 EUR – ein Plus von 7,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 34.858,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 24.07.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 12,75 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

American-Made Index 2023: Tesla führt Index für US-Produktion mit vier Modellen an

Mercedes-Benz-Aktie fällt zurück: BGH-Urteil über Autokredit-Klausel bei Mercedes

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Was Analysten im Juni vom Papier halten