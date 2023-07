Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag schwächer

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 72,80 EUR ab.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 72,80 EUR. Bei 71,89 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.062.464 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Bei 76,10 EUR markierte der Titel am 16.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 4,53 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 50,19 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.07.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 31,06 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 91,36 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 28.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,69 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37.516,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 34.858,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q2 2023 wird am 27.07.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 24.07.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 12,75 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

American-Made Index 2023: Tesla führt Index für US-Produktion mit vier Modellen an

Mercedes-Benz-Aktie fällt zurück: BGH-Urteil über Autokredit-Klausel bei Mercedes

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Was Analysten im Juni vom Papier halten