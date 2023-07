Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) präsentiert sich am Vormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 73,70 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 73,70 EUR zu. In der Spitze gewann die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 74,00 EUR. Mit einem Wert von 74,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 45.095 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 76,10 EUR. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 3,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 50,19 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.07.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 31,90 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 90,91 EUR.

Am 28.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,69 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 3,26 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 37.516,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 34.858,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen. Am 24.07.2024 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 12,75 EUR je Aktie aus.

