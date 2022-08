Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Mittag nordwärts

Um 12:22 Uhr ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 60,54 EUR. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 60,59 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.067.985 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,90 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 22,28 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 50,19 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2022). Abschläge von 20,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 85,60 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 27.07.2022 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,91 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 36.440,00 EUR – eine Minderung von 16,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 43.482,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 26.10.2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 11,53 EUR in den Büchern stehen haben wird.

