Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagvormittag stärker

Um 09:22 Uhr wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 58,89 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 59,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 58,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 52.599 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Bei 77,90 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 24,40 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 50,19 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2022). Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 17,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 85,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,91 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 36.440,00 EUR – eine Minderung von 16,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 43.482,00 EUR eingefahren.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 26.10.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 26.10.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 11,53 EUR je Aktie belaufen.

