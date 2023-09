Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag höher

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 66,44 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 66,44 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 66,56 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 66,02 EUR. Bisher wurden via XETRA 64.454 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 14,54 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,65 EUR am 12.10.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,77 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 91,00 EUR.

Am 27.07.2023 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 3,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 38.241,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 36.440,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 24.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 13,12 EUR fest.

