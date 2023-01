Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 66,30 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 66,39 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 65,78 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 827.954 Aktien.

Bei einem Wert von 77,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.02.2022). Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 14,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.07.2022 (50,19 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,10 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 81,75 EUR an.

Am 26.10.2022 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 3,66 EUR gegenüber 1,93 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 37.716,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40.083,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 17.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 15.02.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 12,62 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

