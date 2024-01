Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verteuert sich am Freitagnachmittag

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 62,59 EUR zu.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 62,59 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 62,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 62,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 964.161 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.06.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 17,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 80,33 EUR angegeben.

Am 26.10.2023 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,44 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,66 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 37.200,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 1,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37.716,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 22.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 13.02.2025 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 12,90 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im LUS-DAX

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind

Pluszeichen in Frankfurt: DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen