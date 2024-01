Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 61,64 EUR abwärts.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 61,64 EUR. In der Spitze fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 61,51 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 62,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 121.052 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,10 EUR. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 19,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,08 EUR ab. Abschläge von 10,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 80,33 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,44 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,66 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 37.200,00 EUR im Vergleich zu 37.716,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024 präsentieren. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.02.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 12,90 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

