Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) fällt am Mittag

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 56,72 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,1 Prozent auf 56,72 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging bis auf 56,47 EUR. Bei 57,03 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 424.005 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,45 EUR) erklomm das Papier am 09.04.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 36,55 Prozent Luft nach oben. Bei 50,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,53 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,34 EUR, nach 5,30 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 67,67 EUR angegeben.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 25.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,66 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 3,44 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,18 Prozent auf 34,53 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37,20 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.02.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.02.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,85 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

