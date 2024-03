Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

Aktie im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 73,25 EUR abwärts.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 73,25 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 72,67 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 73,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 586.854 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 17.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 24,81 Prozent wieder erreichen.

Nach 5,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,27 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 91,30 EUR aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 22.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 2,99 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,72 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 40.261,00 EUR – eine Minderung von 1,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 41.003,00 EUR eingefahren.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 25.04.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 13,10 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Analysten sehen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Luft nach oben

Daimler Truck-Aktie gewinnt zweistellig: Daimler Truck im Schlussquartal über den Erwartungen

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen