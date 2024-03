Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag stabil

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 73,71 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 73,71 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 73,80 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab in der Spitze bis auf 72,67 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 73,80 EUR. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 914.485 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.06.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 3,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Mit einem Kursverlust von 25,27 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,27 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 91,30 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,72 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,81 Prozent auf 40.261,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 41.003,00 EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 25.04.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 13,10 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

