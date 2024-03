Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gibt am Vormittag nach

Kursverlauf

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 73,40 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 73,40 EUR nach. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab in der Spitze bis auf 73,31 EUR nach. Bei 73,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 68.532 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei 76,10 EUR markierte der Titel am 17.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 3,68 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (55,08 EUR). Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 33,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,27 EUR. Im Vorjahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 91,30 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 22.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,99 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 40.261,00 EUR im Vergleich zu 41.003,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 30.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 25.04.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 13,10 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

