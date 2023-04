Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochnachmittag im Minus

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 2,5 Prozent auf 68,71 EUR. In der Spitze fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 68,43 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 70,69 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.568.407 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 75,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,50 Prozent hinzugewinnen. Am 15.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,19 EUR. Mit Abgaben von 36,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 86,92 EUR.

Am 17.02.2023 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,72 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 11,82 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 41.003,00 EUR – eine Minderung von 5,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 43.389,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 28.04.2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Am 26.04.2024 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 12,19 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

