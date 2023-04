Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag gefragt

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 09:06 Uhr 0,4 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 70,77 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 70,69 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 57.051 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Bei 75,92 EUR erreichte der Titel am 06.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 15.07.2022 Kursverluste bis auf 50,19 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 40,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 86,92 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 17.02.2023. In Sachen EPS wurden 3,72 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 11,82 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,50 Prozent zurück. Hier wurden 41.003,00 EUR gegenüber 43.389,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 28.04.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.04.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 12,19 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

März 2023: Analysten sehen Potenzial bei Mercedes-Benz-Aktie

Mercedes-Benz-Aktie freundlich: Mercedes-Benz hält an Maßnahmen zur CO2-Reduzierung fest

Mercedes-Benz-Aktie schließt im Minus: Kuwait trennt sich von einem Viertel seiner Mercedes-Benz-Aktien

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com