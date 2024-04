Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag verlustreich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 74,61 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 74,61 EUR. Das Tagestief markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 74,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 74,29 EUR. Zuletzt wechselten 1.525.788 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.06.2023 bei 76,10 EUR. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 2,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 55,08 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 5,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,96 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 91,70 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 22.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 2,99 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,72 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 40.261,00 EUR, gegenüber 41.003,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,81 Prozent präsentiert.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 präsentieren. Am 25.04.2025 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 11,83 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

