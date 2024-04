Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag im Minusbereich

So entwickelt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 74,15 EUR.

Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 74,15 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 74,06 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 74,29 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 84.303 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.06.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 2,63 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 25,72 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,96 EUR. Im Vorjahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 91,70 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 22.02.2024 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS wurde auf 2,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 40.261,00 EUR – das entspricht einem Minus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.003,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 25.04.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 11,83 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

