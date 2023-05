Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Um 15:52 Uhr wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 66,52 EUR nach oben. Bei 66,63 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 65,15 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.048.452 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 75,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 12,38 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.07.2022 Kursverluste bis auf 50,19 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,54 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 90,73 EUR.

Am 28.04.2023 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,69 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 37.516,00 EUR umgesetzt, gegenüber 34.858,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 24.07.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 12,60 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

