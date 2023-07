Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 72,85 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 72,85 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 73,08 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 570.758 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,46 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 50,19 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,11 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 91,36 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 28.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37.516,00 EUR – ein Plus von 7,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 34.858,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 24.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 12,80 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

