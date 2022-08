Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag Verlust reich

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 58,83 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 58,75 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 59,02 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 629.948 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 17.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 77,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 24,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,19 EUR. Mit einem Kursverlust von 17,21 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 85,60 EUR.

Am 27.07.2022 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,91 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 36.440,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 43.482,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 26.10.2022 erwartet. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 11,53 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com