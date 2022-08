Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag nahezu unverändert

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr bei 59,15 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 59,75 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 58,73 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 59,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.091.860 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 17.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,19 EUR am 14.07.2022. Abschläge von 17,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,60 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 27.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,91 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,81 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,20 Prozent auf 36.440,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 43.482,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 26.10.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,53 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

