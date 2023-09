Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 66,15 EUR ab.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 66,15 EUR abwärts. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 65,91 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 50.313 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 76,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 15,04 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,65 EUR am 12.10.2022. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 30,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 91,00 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 38.241,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 36.440,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2023 vorlegen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 24.10.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 13,12 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes-Benz-Aktie legt zu: Mercedes-Benz von Rabattschlacht um E-Autos in China kaum betroffen - Kosten für E-Autos höher

Continental-Aktie stabil: Continental und Google arbeiten bei KI-Entwicklung zusammen

BYD-Aktie: BYD präsentiert sich zum ersten Mal auf der IAA in München