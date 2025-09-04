Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schiebt sich am Vormittag vor

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 53,60 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 53,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 53,79 EUR. Bei 53,51 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 49.346 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 63,17 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 17,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 45,60 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,64 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 60,59 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,95 EUR, nach 2,95 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 33,15 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 9,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 8,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

