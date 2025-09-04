DAX23.814 +0,2%ESt505.358 +0,2%Top 10 Crypto15,85 +3,0%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.500 +1,6%Euro1,1683 +0,3%Öl66,68 -0,3%Gold3.549 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Porsche PAG911 BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten im Fokus: DAX fester -- Asiens Börsen im Plus -- Broadcom mit starker Bilanz - Gerüchte über Kooperation mit OpenAI -- Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT ziehen an: Rüstungswerte starten Erholung Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT ziehen an: Rüstungswerte starten Erholung
Wochenausklang an der Börse: DAX kommt vor US-Arbeitsmarktbericht 24.000er-Marke näher Wochenausklang an der Börse: DAX kommt vor US-Arbeitsmarktbericht 24.000er-Marke näher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schiebt sich am Vormittag vor

05.09.25 09:26 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schiebt sich am Vormittag vor

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 53,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
53,66 EUR 0,67 EUR 1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 53,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 53,79 EUR. Bei 53,51 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 49.346 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 63,17 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 17,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 45,60 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,64 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 60,59 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,95 EUR, nach 2,95 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 33,15 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 9,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 8,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes-Benz-Aktie höher: Unsicher Zukunft für Sprinter-Produktion in Ludwigsfelde

Aktienwechsel im September: Deutsche Bank, Siemens Energy und Co. steigen in EURO STOXX 50 auf

DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 10 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OutperformRBC Capital Markets
05.08.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HaltenDZ BANK
31.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
31.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyWarburg Research
30.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HaltenDZ BANK
31.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
30.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
30.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
30.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.02.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
13.01.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
03.12.2024Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
17.12.2021Daimler HoldHSBC
18.02.2021Daimler SellWarburg Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen