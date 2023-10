Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) büßt am Donnerstagnachmittag ein

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 64,56 EUR ab.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 64,56 EUR abwärts. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 64,41 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 64,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 835.559 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 76,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 12.10.2022 Kursverluste bis auf 50,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,55 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 90,45 EUR.

Am 27.07.2023 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 3,34 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 2,91 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 38.241,00 EUR gegenüber 36.440,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 26.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 24.10.2024.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 13,08 EUR je Aktie.

