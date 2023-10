Kursentwicklung

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Vormittag schwächer

05.10.23 09:23 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 64,66 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 64,66 EUR. Die Abwärtsbewegung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging bis auf 64,63 EUR. Bei 64,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 39.446 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei einem Wert von 76,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 17,69 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.10.2022 bei 50,65 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,67 Prozent. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 90,45 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,34 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 38.241,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 36.440,00 EUR ausgewiesen worden waren. Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 24.10.2024. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 13,08 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer Aufschläge in Europa: STOXX 50 in der Gewinnzone Optimismus in Europa: STOXX 50 mittags mit grünem Vorzeichen

