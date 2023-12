Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 61,06 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,9 Prozent auf 61,06 EUR. Im Tageshoch stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 61,11 EUR. Bei 60,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.253.067 Stück gehandelt.

Am 16.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 9,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 84,30 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,44 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,66 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 37.200,00 EUR – eine Minderung von 1,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 37.716,00 EUR eingefahren.

Am 15.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 12,91 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

