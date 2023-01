Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag auf grünem Terrain

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 66,64 EUR. Im Tageshoch stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 67,08 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 66,63 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 127.020 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2022 markierte das Papier bei 77,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 14,45 Prozent niedriger. Am 14.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,19 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 81,75 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,66 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 1,93 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 37.716,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40.083,00 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 17.02.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 15.02.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 12,62 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

