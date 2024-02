Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legt am Mittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 63,43 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 63,43 EUR. In der Spitze legte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 63,87 EUR zu. Bei 63,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 419.799 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 76,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 19,97 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 83,40 EUR an.

Am 26.10.2023 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,44 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 37.200,00 EUR – eine Minderung von 1,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 37.716,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 22.02.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 12,97 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Wie Experten die Mercedes-Benz-Aktie im Januar einstuften

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX sackt schlussendlich ab

STOXX-Handel Euro STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter