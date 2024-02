Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Nachmittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 63,89 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 63,89 EUR zu. Bei 63,93 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 63,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 765.859 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei einem Wert von 76,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 19,11 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,08 EUR am 31.10.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 15,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 83,40 EUR aus.

Am 26.10.2023 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,44 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,66 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 37.200,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37.716,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 22.02.2024 terminiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2023 12,97 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

