Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,1 Prozent auf 75,48 EUR. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 75,28 EUR nach. Bei 75,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 413.075 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 75,84 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 0,47 Prozent zulegen. Am 14.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,19 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,17 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Am 17.02.2023 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. In Sachen EPS wurden 3,72 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 11,82 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 41.003,00 EUR, gegenüber 43.389,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,50 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 28.04.2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 26.04.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 11,98 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

