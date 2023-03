Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagvormittag mit KursVerlusten

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 75,40 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 75,36 EUR ab. Mit einem Wert von 75,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 56.254 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Am 03.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 75,84 EUR an. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 0,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 50,19 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 50,23 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 85,17 EUR aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 17.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,72 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 11,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,50 Prozent auf 41.003,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 43.389,00 EUR gelegen.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.04.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.04.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 11,98 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com