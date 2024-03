Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Nachmittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 73,16 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 73,16 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 73,08 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 73,68 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 651.387 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 17.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 55,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 24,71 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2022 5,20 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,27 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 91,30 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 22.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,99 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,72 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,81 Prozent zurück. Hier wurden 40.261,00 EUR gegenüber 41.003,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 30.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 25.04.2025.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 13,10 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

UBS AG gibt Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Buy

Analysten sehen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Luft nach oben