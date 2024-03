Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 73,58 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 73,58 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 73,46 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,68 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 49.997 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.06.2023 auf bis zu 76,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,08 EUR. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 25,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,27 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 91,30 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,81 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 40.261,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41.003,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 30.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 25.04.2025 erwartet.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 13,10 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

UBS AG gibt Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Buy

Analysten sehen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Luft nach oben