Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) steigt am Donnerstagmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,9 Prozent auf 61,90 EUR zu.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,9 Prozent auf 61,90 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zog in der Spitze bis auf 62,87 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 60,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.679.708 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.04.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 20,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 50,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,84 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 66,70 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 20.02.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,57 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 38,45 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,26 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 30.04.2025 gerechnet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 24.04.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,87 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Ford-Aktie und GM-Aktie ziehen an: Weißes Haus gewährt im Zollstreit einmonatigen Aufschub für US-Autohersteller

STOXX-Handel: STOXX 50 zum Handelsende im Plus

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 steigt