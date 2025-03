Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,5 Prozent auf 62,25 EUR nach oben.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,5 Prozent auf 62,25 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zog in der Spitze bis auf 62,87 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 60,80 EUR. Bisher wurden heute 2.364.460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Bei 77,45 EUR markierte der Titel am 09.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 24,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,75 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,47 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,84 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 66,70 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 20.02.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 2,99 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 38,45 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 24.04.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,87 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

