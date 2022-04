Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag mit Abschlägen

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 62,07 EUR. In der Spitze büßte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 61,46 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 62,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.614.324 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2022 markierte das Papier bei 77,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 25,50 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,67 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 11,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 90,07 EUR.

Am 27.04.2022 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 11,82 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,73 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 46,62 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 43,39 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q1 2022 wird am 27.04.2022 erwartet. Einen Blick in die Q4 2022-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 02.02.2023 werfen.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 11,22 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

